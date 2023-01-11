"الكنيست" يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب جنسية أسرى الداخل المحتل

وطن: صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل وإبعادهم إلى الضفة الغربية، في حال إثبات تلقيهم رواتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت مصادر عبرية، أن مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى الذين يتلقون مكافآت من السلطة صودق عليه بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وقال رئيس الكنيست "أمير أوحنا" إن مشروع القانون صودق عليه "بفضل توافق نادر بين الائتلاف والمعارضة".

وينص مشروع القانون على أنه وفي حال قيام شخص بأي عمل مقاوم وجرى اعتقاله بشكل فعلي، فسيتم سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة حال تم إثبات تلقيه الأموال من السلطة الفلسطينية، كما سيتم إبعاده الى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته.