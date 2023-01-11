التحالف الشعبي للتغيير: لا لقمع الحريات ويجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا

وطن: جدد التحالف الشعبي للتغيير استنكاره لقمع الأجهزة الأمنية في نابلس، مسيرة أمس الثلاثاء، اهالي واصدقاء ومحبي المعتقلين السياسيين المقاومين مصعب اشتية وطبيلة وزملائهم.

وخرجت المسيرة أمس وسط نابلس للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين المعتقلين منذ اكثر من مئة يوم لدى الأجهزة الأمنية، مما أدى لدهور الاوضاع الصحية لمصعب .

وقال التحالف في بيان له، إن "ما اقدمت عليه الاجهزة الامنية يشكل استمرارا لسياسة التغول الامني وقمع الحريات ومواصلة الاعتقالات السياسية ، ويجيء متناقضا وحاجات شعبنا لتعزيز وحدته وصموده في مواجهة الحكومة الصهيونية المجرمة ، التي اعلنت حربا على شعبنا وحقوقه . كما تأتي هذه الممارسات متناقضة والنظام الاساس الفلسطيني واعلان الاستقلال ، والمواثيق الدولية التي تضمن كلها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. كما تاتي في وقت تدعو السلطة ومسؤولوها للحوار الوطني ، فأي حوار وطني يكون في ظل الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين والاعتداء على المتظاهرين السلميين ".

ودعا التحالف لأوسع اصطفاف وطني واهلي وشعبي وحقوقي لرفع الصوت في مواجهة هذه الانتهاكات والمبادرة لتنظيم فعاليات شعبية جماهيرية لمواجهة هذا التغول والتعدي على الحريات ، كما طالب التحالف الشعبي لتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في احداث نابلس و"العمل على تقديم كل المتورطين في الاعتداء على المواطنين للقضاء حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات".

ودعا التحالف الشعبي للتغيير الى تكريس الجهود لتطبيق اعلان الجزائر بانتخاب مجلس وطني من جميع ابناء شعبنا.