استشهاد الشاب أحمد أبو جنيد من مخيم بلاطة

وطن: استشهد الشاب أحمد عامر أبو جنيد عصر اليوم متأثرا بجروح أصيب بها صباح اليوم في مخيم بلاطة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد أحمد عامر سليم أبو جنيد 21 عاماً، متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس، صباح اليوم، في مخيم بلاطة بنابلس.

وأصيب أبو جنيد الذي يدرس الاعلام في جامعة القدس المفتوحة برصاصة في الرأس خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة فجرا، حيث جرى نقله للعلاج في المستشفى وهو بحالة حرجة، قبل ان يعلن عن استشهاده.