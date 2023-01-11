تعليق جميع الرحلات الجوية من الولايات المتحدة بسبب عطل فني

وطن: طلبت إدارة الطيران الأمريكية من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من أمريكا حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش على الأقل بسبب عطل فني.

وأضاف البيان أن "هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة(14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكيد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة وفق سكاي نيوز.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وأضافت الإدارة أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأميركي)" نتيجة العطل.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح تحقيق في أسباب توقف حركة الطيران.



وأكد البيت الأبيضأنه لا أدلة على أن هجوماً إلكترونياً هو السبب وراء توقف حركة الطيران.