القدس: الاحتلال يعتقل طفلا وشابا ويجدد الاعتقال الإداري لأسير

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شابين في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وجددت الاعتقال الإداري لأسير.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل علي بكر مصطفى (15 عامًا) من باب المجلس في المسجد الأقصى، وهو من بلدة العيساوية، كما اعتقلت شاب لم تعرف هويته في باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد رائد الشيخ من بلدة بدّو شمال غرب القدس مدة أربعة أشهر إضافية.