مجموعة فاغنر الروسية تؤكد سيطرتها على مدينة سوليدار شرق البلاد

وطن: قال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين صباح الأربعاء عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي مضيفا أن "القتال في الشارع" يتواصل.

ولم يتضح مدى سيطرة مجموعة فاغنر على المدينة، بيد أن بريغوجين أكد أن "وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة" مشيرا إلى أن قتالا يدور في وسط المدينة. وأضاف رجل الأعمال القريب من الكرملين أن "عدد الأسرى" سيعلن الأربعاء.

ونشر بريغوجين صورة له باللباس العسكري محاطا بمقاتلين من فاغنر من دون أن يوضح مكان التقاطها. وأوردت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية العامة للأنباء صورة أخرى له برفقة مقاتلين مسلحين مشيرة إلى أنها التقطت في مناجم الملح في سوليدار. وقال بريغوجين في تصريحات سابقة أن الهجوم على سوليدار تشنه "حصرا" وحدات من فاغنر.