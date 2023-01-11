بن غفير يُهدد بإعادة اقتحام المسجد الأقصى

وطن: هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الاربعاء باقتحام المسجد الأقصى مجددا.

وقال بن غفير إنني "اقتحمت الأقصى حتى أوضح لحماس أنهم ليسوا أصحاب هذا المكان".

وتابع "بن غفير" خلال تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أن: "وصولي هناك كان لإيصال رسالة مفادها لن تهددوا وزيراً ، ولا يوجد عندي قلق، وسأقتحم الأقصى مرة أخرى".

وكان "بن غفير" قد اقتحم ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير، ووصل ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.