الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بدفع تعويضات عن تدمير المباني الفلسطينية التي أقيمت بتمويله

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ان المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، قال في نهاية الأسبوع، أن على "إسرائيل" دفع تعويضات عن المباني التي دمرتها في الضفة الغربية والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في رده على 24 من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين توجهوا إلى المفوضية بعد نية حكومة الاحتلال هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

وكتب أعضاء البرلمان إلى لينارتشيتش، أن "الاتحاد الأوروبي طلب مرة أخرى من إسرائيل تعويض خسارة أموال دافعي الضرائب الأوروبيين"، مضيفين أن المفوضية نفسها اعترفت بأن مناشداتها لحكومة الاحتلال عبر القنوات الدبلوماسية لم تنجح.

وكتب أعضاء البرلمان "من الناحية المالية، لم تتحمل إسرائيل عواقب عمليات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان".

ورد لينارتشيتش عليهم أنه "في عدد من الأحداث، طُلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول التي يمولها الاتحاد والتي تم تدميرها أو تفكيكها أو مصادرتها"، وأن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل لتحقيق هذه الغاية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية.

وقال المفوض أيضا إن ممثلي الاتحاد الأوروبي كثيرا ما يزورون المنطقة للتحذير من هدم المباني وأن "المفوضية تتابع جميع عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يمولها المانحون، بما في ذلك الممتلكات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وما يرافقها من ضرر مالي." لكنه أضاف أنه "في هذه المرحلة، قائمة الخطوات الممكنة لضمان التعويض من جانب إسرائيل عن التمويل الأوروبي الذي دفن مع الأنقاض، لم تطرح للنقاش بعد" في مجلس أوروبا.

وبحسب قوله، "ينبغي على المجلس أن يتخذ قرارا بشأن التبني المحتمل للوسائل التي سيستخدمها الاتحاد" لضمان التعويض.