أفضل العملات الرقمية بسعر أقل من 1$ ويمكنُ أن تُحقق أرباحاً

أصبح البحثُ على أفضل العملات الرقمية ذات الأسعار المنخفضة أمراً شائعاً، وذلك بسبب المردود الممتاز الذي يحققه سوق الكريبتو لمن يستثمرون باكراً في المشاريع الواعدة، مثل: Fight Out وDash 2 Trade وC+Charge وRobotEra وCalvaria وIMPT.io وTamadoge.

يمكنُ للمستثمرين أن يُحققوا مكاسبَ كبيرةً من خلال إيجاد عملاتٍ رقميةٍ ذات إمكانياتٍ عاليةٍ ما تزالُ تُباع بأسعار منخفضة، فامتلاك المستثمرين لحقيبة استثمارية تحتوي على عدّةِ أصولٍ رقميةٍ تبلغ تكلفة كلٍّ منها حوالي1$ قد يكون مفيداً لأسبابٍ عدّة؛ إذ يُمَكِّن ذلك المستثمرين من المشاركة في مجالاتِ أعمالٍ متنوعةٍ وأن يحصلوا على عددٍ كبير من العملات بنفس الوقت، وكلُّ ذلك مقابل رأس مالٍ صغير.

وتشهدُ سوق الكريبتو العديدَ من مشاريع العملات الرقمية التي تتميز بإمداداتٍ ضخمةٍ من العملات، وهذا يعني -في كثيرٍ من الأحيان- إمكانيّة شراءِ عددٍ كبيرٍ من العملات دون حجزِ مبلغٍ ماليٍّ كبيرٍ لذلك.

سنستعرض في هذه المقالة أهمَّ العملات الرقمية التي تقلُّ قيمتها عن 1$، والتي ينبغي عليكم التفكير في شرائها الآن لاستغلال حالة السوق الهابطة بغية تحقيق الأرباح لاحقاً، وهذه العملات هي:

1. فايت آوت Fight Out ($FGHT)

تعدُّ فايت آوت Fight Out خياراً ممتازاً لكلِّ من يهتم بالعملات الرقمية ويبحث أيضاً عن أداةٍ تساعدُه في تحسين حياته؛ وتعمل هذه المنصة وفق نموذج التحرك من أجل الكسب لتشجيع المستخدمين على تحقيق أهدافهم دون أن يفقدوا الحافز لممارسة الرياضة بشكلٍ مستمرٍ، حيثُ تؤمن فايت آوت بحق الجميع في أن يعيشوا حياةً صحيَّةً دون أن يضطروا إلى إنفاق مبالغ طائلة.

سيقوم مشروع فايت آوت (Fight Out) بإنشاء تطبيق لياقةٍ بدنيةٍ قائمٍ على نموذج التحرُّك من أجل الكسب (M2E)، وسيسمح هذا التطبيق للمستخدمين أنْ يتتبَّعوا التَّقدم الذي أحرزوه في أيٍّ من الصالات التابعة لسلسلة صالاتٍ رياضيةٍ جديدةٍ يُخطّط المشروع لإنشائها، كما سيجدُ المستخدمون العديد من التحديات داخل التطبيق، وسيحظون بالمكافآتِ مقابلَ إنجازها؛ بالإضافةِ إلى أنّ ازدياد الحماس للمشروع سيؤدي إلى تطويره أكثر.

سيحصلُ كلُّ مستخدمٍ على شخصيةٍ رمزيةٍ تمثّلُه وتعكسُ التقدم الذي أحرزه، كما سيتمكّنُ المستخدمون من تخصيص شخصياتهم الرمزية (تحديدها وإعطائها صفاتٍ خاصّة)، إلا أنّهم لن يستطيعوا القيامَ بتداولها أو بيعها، إذ ستكونُ شخصيّاتهم الرمزية بمثابةِ تمثيلٍ افتراضيٍّ لهم في العالم الافتراضيّ (الميتافيرس) الخاص بالمشروع.

ما يزال البيع المسبق لعملة $FGHT مستمراً، فكنْ من أوائل المُستثمرين في هذا المشروع واستمتع بالمزايا التي يتيحها!



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2. سي بلس تشارج C+Charge (CCHG)

يهدف مشروع سي بلس تشارج (C+Charge) -وهو مشروع كريبتو جديد- إلى إحداث ثورةٍ في مجال شحن المركبات الكهربائية (EVs)، كما يسعى إلى إتاحة الوصول إلى أرصدة الكربون بالنسبة لعامة الناس، تشمل خطط هذا المشروع إنشاء شبكةٍ للدفع وفق نموذج النظير للنظير (P2P)، كما يسعى إلى دعم سائقي المركبات الكهربائية للحصول على أرصدة الكربون؛ ويُؤمِنُ الفريق القائم على مشروع C+Charge بأنّ مستقبل المركبات الكهربائية يكمنُ في استخدام البلوكتشين.

قامت هذه المنصة الصديقة للبيئة بإطلاق عرض بيعٍ مُسبقٍ لعملتها (CCHG$) بهدف جمع التمويل للمشروع، ما يعني أنّ الاستثمار في هذه العملة وشراءَها مُبكراً لدعم المشروع يشكّل فرصةً للمشترين كي يُساهموا بإحداث تغييرٍ حقيقيٍّ في العالم، هذا إضافةً إلى أنّ إمكانياتِ المشروع تشير لوجودِ فرصةٍ هائلةٍ لارتفاع سعر العملة في المستقبل، لذا فكروا بالاستفادة من البيع المسبق طالما أنّ الفرصة ما تزالُ متاحةً أمامكم!



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3. داش تو تريد Dash 2 Trade (D2T)

يحتل مشروع Dash 2 Trade مكانةً متقدمةً بين العملات التي تُوصي بها هذه المقالة لعدة أسباب؛ أوّلها الأصداء التي تركها المشروع في سوق الكريبتو، وثانيها أنّ لوحة التحكم الخاصة به مصممةٌ لمساعدة المستخدمين على تحسين مهاراتهم في التداول والاستثمار.

بدأ عرضُ البيع المسبق لعملة D2T منذ وقتٍ ليس بالبعيد، ويبدو أنه سينتهي قريباً جداً نظراً للسرعة العالية التي يتم بها بيع هذه العملة؛ حيث شَهِدَ البيع المسبق تدفّقَ عددٍ كبيرٍ من المستثمرين لشراء عملة هذه المنصة التي ستُساعد الناس على تحسين قدرتهم على تداول العملات الرقمية. وتسعى المنصة إلى تحقيق ذلك من خلال تزويد المستخدمين بمجموعةٍ متنوعةٍ من نقاط البيانات وتنبيهات التداول، وذلك بهدفِ مساعدتهم على تحديد الوقت الأفضل لشراءِ العملات أو بيعها أو الاحتفاظ بها.

ما تزال عملة D2T متاحةً للشراء بسعر البيع المسبق، ولكن عليكم المسارعة إلى ذلك، لأنّ البيع المسبق شارفَ على الانتهاء!



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4. روبوت إيرا RobotEra (TARO)

عند الحديث عن أفضل العملات الرقمية المتاحة للشراء حالياً بسعرٍ أقل من 1$، يجب أن تُذكر عملة TARO$، فهي العملة التي ستحتاجون إليها لدخول عالم RobotEra الساحر؛ ووفقاً لبعض المحللين في مجال العملات الرقمية، قد يكون العالم الافتراضي (الميتافيرس) الخاص بلعبة RobotEra أفضلَ ميتافيرس لعام 2022، علماً أنّ عملتها قد شهدت بالفعلِ واحدةً من أنجح عملياتِ البيع المسبق!

يبدو نجاح RobotEra منطقياً عند النظر لما تقدمه اللعبة لمستخدمِيها، فإلى جانب المتعة التي لا يمكن لأحدٍ إنكارُها، هنالك عدّة طرقٍ للفوز بالجوائز وكسب الأموال، لذا فقد ترغبون باغتنام عرض البيع المُسبق لعملة $TARO والاستثمار فيها الآن قبل أن يرتفع سعرُها، فما زال عرض البيع المسبق مفتوحاً حتى الآن، ويتوقّع الخبراء أن تشهد قيمة عملة $TARO ارتفاعاً كبيراً في الأشهر الأولى من عام 2023!



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5. كالفاريا Calvaria (RIA)

لا يلتفتُ الكثير من عشاق الكريبتو إلى عملةٍ رقميةٍ إلا إذا كانوا قادرين على تحديد ميزاتها الفريدة، إلا أنّ كالفاريا أثبتت جدارتها بنيلها اهتمام مجتمع الكريبتو؛ فهي مِنصةٌ جديدةٌ كُليَّاً، وتصميمُها الجذاب هو أحد الأسباب التي ستُكسِبُها محبّة المهووسين بالألعاب.

توجد نسختان مُتاحتان من هذه اللعبة يُمكن للاعبين الاختيار بين واحدة منهما؛ حيث ستجذب نسخةُ اللعب من أجل الكسب عشاق العملات الرقمية، لأنّها تسمح لهم بكسب المال إضافةً إلى استكشاف أعماق اللعبة؛ أمّا النسخة الثانية فهي النسخة المجانيَّة، والتي ستسمحُ للاعبين باختبار الميّزات المختلفة للمنصة، ممّا يُتيحُ لهم الوقت الكافي للتفكير بلَعِب النسخة الأخرى.

اقترب البيع المسبق لعملة $RIA -العملة الخاصة بلعبة كالفاريا- من نهايته، وفي حالِ كنتمُ من المهتمين بالاستثمار فيها، فهذهِ هي فرصتكم!



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6. آي إم بي تي IMPT.io (IMPT)

ستساعدُ العملة الرقمية الجديدة والفريدة من نوعها IMPT في حلّ إحدى أكبر المشكلات المستعصية في وقتنا الحالي، وهي تسعى لتحقيق ذلك من خلال تزويد الزبائن بعملات IMPT التي يُمكن استخدامها لتمويل مشاريعٍ صديقةٍ للبيئة -خضعت لعمليات تدقيق صارمةٍ- تهدف لتخفيف البصمة الكربونية على الكوكب. وسيوفّر المشروع خياراتِ بيع العملات أو شرائِها أو الاحتفاظ بها بغرض الاستثمار، كما سيكونُ باستطاعة حاملي العملة استبدالَها مقابل الحصول على رموزٍ غير قابلةٍ للاستبدال (NFTs).

وتُعدّ عملة IMPT –دون شكّ- من أكثر العملات أهميةً بينَ العملات التي يقلُّ سعرها عن1$، ويعود ذلك لسعرها المنخفض وإمكانياتها الهائلة. تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ عرض البيع المسبق لعملة IMPT قد انتهى مؤخّراً، وأصبحت العملةُ متوفرةً على منصة LBank المركزية، مع تأكيد إدراجها قريباً على منصتي Changelly Pro وUniswap، ويسود التوقّعُ في أن تشهد العملة ارتفاعاً كبيراً في السعر عند ذلك، فسارعوا للاستثمار في عملة IMPT طالما أنَّها ما تزالُ متوفرةً -لفترةٍ قصيرةٍ- بسعر جيدٍ جداً!



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7. تامادوج Tamadoge (TAMA)

تشهدُ فكرة العالم الافتراضيّ (الميتافيرس) توسعاً كبيراً منذ عام 2020، ما يجعل من عملة مشروع Tamadoge واحدةً من أفضل العملات الرقمية المُتاحة بسعرٍ أقلّ من 1$، فالعالم الافتراضي للمشروع (Tamaverse) عبارةٌ عن منصَّةٍ لامركزيةٍ تهدفُ لتوفير ميزات اللعب من أجل الكسب (P2E) من خلال دمج الألعاب مع بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).



تعمل عملة Tamadoge بصفتها العملة الأساسية والوظيفية للمنصة، ويستطيع المستخدمون في Tamaverse استخدام عملة TAMA لشراء حيوانات Tamadoge الأليفة التي يتم صنعها بواسطة العقود الذكية ليكونَ لكلٍّ منها شكله الفريد وصفاته المميزة، ويمكن للاعبين تدريب كلاب Tamadoge والمشاركة في منافساتٍ لتَصَدُّر القوائم الشهرية لأفضل اللاعبين والفوز بعملات TAMA كمكافأة، كما يُمكن تحصيل الأرباح من صناديق السيولة المُسماة Dogepools التي تُستَخدم لتوزيع العملات والاحتفاظ بها.



من الجدير بالذكر أيضاً أنّ عملة TAMA هي عملةٌ انكماشية تزيد ندرتها مع مرور الوقت، ما يزيد من عوامل جذب المستثمرين لشراء العملة؛ كما يتميّزُ النظام التقنيُّ لمشروع Tamadoge باستهلاكه المنخفض للطاقة، ما يجعل TAMA واحدةً من أكثر العملات الرقمية الصديقة للبيئة في وقت تشحُّ فيه موارد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع عملة TAMA بمزايا شبكة الإيثيريوم (Ethereum) بصفتها عملةَ سُخريةٍ من معيار ERC-20 (أي أنّها مبنيّة على بلوكتشين الإيثيريوم)؛ ويتمُّ الآن تداولها على عدة منصاتٍ، منها: بينانس (Binance) وCrypto.com وOKX وكوين-بيز (Coinbase)، كما يمكنكم الاطلاع على مجموعة Tamadoge من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) عبر منصة OpenSea.



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8. باتل إنفينيتي Battle Infinity (IBAT)

على المستثمرين توجيه أنظارهم نحو واحدةٍ من أكثر العملات الرقمية تحقيقاً للربح خلال هذا العام، ألا وهي Battle Infinity؛ حيث يقوم هذا المشروع على نظامٍ تقنيٍّ تتوفر فيه العديد من ألعاب الكريبتو، إضافةً إلى متجرٍ للبيع والشراء وإجراء المبادلات وغير ذلك، علماً أن IBAT هي العملة الأساسية للمشروع، ويستطيع المستثمرون شراء عملة BNB ومن ثم مبادلتها للحصول على عملة IBAT التي تم إنشاؤها على بلوكتشين بينانس الذكيّة (Binance Smart Chain).



تسعى منصة Battle Infinity إلى إحداث ثورةٍ نوعيَّةٍ في عالم ألعاب البلوكتشين، وذلك من خلال ما يوفره المشروع عن طريق تقديمه لمنصةِ ألعاب رياضيةٍ خياليةٍ قائمةٍ على استخدام رموزٍ غير قابلةٍ للاستبدال (NFTs) ضمن عالم اللعبة الافتراضي (الميتافيرس)، حيثُ يستطيع المستخدمون تشكيل فرقهم، ومنافسة اللاعبين الآخرين، والحصول على جوائز من عملات IBAT (العملة الأساسية لـ Battle Infinity)؛ أما بالنسبة لما يوفّره المشروع على شبكته، فإنّه يُمَكِّنُ منشئي المحتوى من استضافة ألعابهم الخاصة المصغّرة.



ويكمن هدف اللعبة في إنشاء فريقٍ استراتيجيٍّ من اللاعبين داخلَ كلِّ لعبة رياضية متصلة بعالم اللعبة الافتراضي، ويُتيح ذلك للاعبي Battle Infinity الحصول على المكافآت من خلال تحقيق إنجازاتٍ مختلفةٍ، كالفوز بالمباريات وتصدر قوائم اللاعبين.

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9. ديسنترالاند Decentraland (MANA)

إذا ما كنتم تبحثون عن طريقةٍ للاستثمار في مستقبل فكرة العالم الافتراضي (الميتافيرس)، فإن مشروع Decentraland يوفر لكم الفرصة المثالية للقيام بذلك، إذ يُعدُّ هذا المشروع من أفضل مشاريع الميتافيرس التي تُتيح للمستخدمين استكشاف البيئات المختلفة للعوالم الافتراضية والتفاعل مع الشخصيات الرمزية الافتراضية التي يمتلكونها، كما تُعد ميزةُ شراء قطع الأراضي داخل بيئة Decentraland الافتراضية واحدةً من أكثر الميزات جاذبيةً.

من الجدير بالذكر أنّ العملة الأساسية للمشروع (MANA) تُستخدم لإجراء المعاملات المالية، كما تتيح المنصة لمن يشتري أرضاً أن يتصرّف بها كما يشاء، إذ يمكنُ له (على سبيل المثال) أن يقوم ببناء عقاراتٍ افتراضيةٍ فوقها؛ ونظراً للطبيعة الافتراضية للميتافيرس داخل Decentraland، فإنّ فرص بناء العقارات لا حصرَ لها، كما يُمكن للمستثمرين أيضاً إعادة بيعِ قطع الأراضي الرقمية الخاصة بهم في سوقٍ مفتوحةٍ للجميع.

10. تشيليز Chiliz (CHZ)

تُعدُّ شركة Chiliz إحدى شركات التقنيات المالية (FinTech) الرائدة في مجالي الرياضة والترفيه، وتعمل العملة الرقمية CHZ الخاصة بالمشروع على تشغيل منصات للمشجعين الرياضيين، مثل موقع Socios.com؛ وقد انضمت شركة Chiliz -الرائدة في السوق اللامركزية- إلى سوقٍ كبيرة ذات إيراداتٍ ربّما بلغت إيراداتها 30 مليار دولار عام 2022.

ومع قيمة سوقية تبلغ مليار دولار، تعدُّ هذه المبادرة الرائدة واحدة من بين أفضل 100 من العملات الرقمية، وهي حالياً تحتل مرتبةً عاليةً بحسب تصنيف موقع Coinmarketcap؛ علماً أنّ سعر هذه العملة قد بلغ 0.75$ في نيسان/أبريل 2021، وهو أعلى سعرٍ وصلته هذه العملة حتى الآن. وممّا يجعل عملة Chiliz جديرةً بالاقتناء -في المستقبل القريب- تضاعفُ سعرها مؤخراً، بعد أنْ وصلت إلى أدنى مستوًى لها عند 0.09$ في حزيران/ يونيو 2022؛ إضافةً إلى ذلك، فقد ازداد ذكرُ العملة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بشكلٍ كبير، ما يشير إلى زيادةٍ محتملةٍ في سعرها.

11. ريبل Ripple (XRP)

تدعى العملة الأساسية لشبكة ريبل (Ripple) بـ XRP، وتزوّد شركة Ripple -التي تأسست عام 2012- البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتقنياتِ شبكات الدفع لاستخدامها في المعاملات المالية الدولية؛ وبغضّ النظر عن مكان تواجد الأطراف المُرسلة والمستقبلة، تتمّ معالجة المعاملات المالية عبر شبكة Ripple خلال 4-5 ثوانٍ تقريباً.

علاوة على ذلك، فإنّ استخدام شبكة ريبل للقيام بعمليةِ دفعٍ عابرةٍ للحدود لا يكادُ يكلفُ الشركات المالية شيئاً يُذكر؛ وبالنظر إلى الوجهِ الآخر من المقارنة، فسنجد أنّ نظام سويفت (SWIFT) التقليدي غالباً ما يكون مُرهِقاً ومُكلِفاً وغير فعّالٍ إلى حدٍ كبيرٍ. لذا فإنّ عملة XRP هي واحدةٌ من أفضل العملات الرقمية التي تقلُّ قيمتها عن 1$، والتي يجب التفكير بشرائها الآن لأنها العملة الأساسية لهذا مشروع.

في كانون الثاني/يناير 2018، وصل سعر عملة $XRP إلى أعلى مستوىً له على الإطلاق عند 3.40$ تقريباً، وقد انخفض سعر العملة وصولاً إلى 1.76$ في نيسان/أبريل 2021، قبل أن تجد دعماً عند مستوى 0.3$ في حزيران/يونيو 2021؛ ومنذ ذلك الحين تضاعفت قيمتها تقريباً، ليعود سعرها الآن عند كتابة هذا المقال إلى 0.3$. إنّ احتفاظ العملة بهذه القيمة -رغم النزاع القانوني الذي ما زالت تخوضه حتى الآن- يُظهر إمكانياتها الهائلة، وإذا انتصرت Ripple في النزاع القانوني، فمن المحتمل أن يشهد سعر عملة $XRP صعوداً كبيراً.

ختاماً

يُتيحُ شراء أفضل عملةٍ رقميةٍ بسعرٍ أقلّ من 1$ الفرصة للمستثمرين للحصول على عملاتٍ أكثر، وعلى الرغم من عدم وجودِ أيِّ ضماناتٍ، يمكنكم أن تجلسوا وتشاهدوا قيمة هذه العملات وهي تزداد قيمة.

تُعدُّ كلٌّ من عملتي FGHT$ وCCHG خياراتٍ استثماريةٍ ممتازة، ويبدو أنّ أداءَهُما لن يتراجع في المستقبل القريب، وفقاً للميّزاتِ التي تُوفّرها هاتان العملتان، وينطبق الأمر كذلك على عملات D2T و$TARO و$RIA وIMPT وTAMA، لذا فمن المنطقي اختيار العملات ذات الإمكانيات العالية والقيمة السوقية المنخفضة عند البحث عن عملاتٍ رقميةٍ جديدةٍ في هذا القطاع سريع التوسع، من أجل القيام بالاستثمار في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك -وكما ذكرنا سابقاً- تُتيح العملات الرقمية التي يقلّ سعرها عن 1$ عمليات شراءٍ أكبر، ما يجعل تحقيق الأرباح أمراً أكثر سهولة.