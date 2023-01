عرضُ البيع المُسبق لمشروع رمز فايت أوت (Fight Out) الرقمي يُحقّق نجاحاً ساحقاً، ومن المتوقع أن يحقق أرباحاً تصل إلى 10 أضعاف

هل تعلم أنّ القيمة السوقية لقطاع اللياقة البدنية عالمياً تتخطى 87 مليار دولار؟ سنتحدث في هذا المقال عن مشروعٍ جديدٍ في عالم الكريبتو تمكّن من استهداف هذا القطاع الرائد بأذكى الطرق الممكنة، حيث قام بربط ممارسة التمارين البدنية والمحافظة على الصحة الجسدية بآليّاتٍ لكسب العملات المشفرة ضمن فضاء العالم الافتراضي (الميتافيرس) الخاص بالمشروع، واسمُ هذا المشروع المنطلق حديثاً هو فايت أوت (Fight Out-FGHT)، علماً أنه يتميز بتصميمٍ وفوائدَ تمتد من عالمه الافتراضي (الميتافيرس) إلى حياتنا الواقعية اليومية.

تتمّ -في هذا المشروع- ملاحظةُ وتقدير جميع الجهودِ الشاقة التي يبذلها مُستخدمو Fight Out في الحياة الواقعية لاتّباع أسلوب حياة صحيّ، وذلك من خلال نقل أثرِ هذه الجهود إلى العالم الافتراضي (الميتافيرس) الخاص بالمشروع.

دعونا نُلقي نظرةً على مشروع الكريبتو الرائعِ هذا، والذي يعمل وفق نموذج التحرّك من أجل الكسب (Move-to-earn-M2E)، ونتعرّف على الأسباب التي تدفع المستثمرين للمشاركة في عرض البيع المُسبق الخاص به، وكيفية المشاركة به أيضاً، كما سنستعرض جميع الميّزات الرئيسية لمشروع فايت أوت:

ما هو مشروع فايت أوت (Fight Out) وما هي عملتهُ الرقمية FGHT؟

يمكنُ النظرُ إلى فايت أوت (Fight Out) على أنّه تطبيقُ لياقةٍ بدنية جديد، قائمٍ على دمج أنشطة المستخدمين في الحياة الواقعية مع العالم الافتراضي الخاص بالمشروع من خلال تقنيات البلوكتشين (blockchain)؛ لكنّه ليس كغيره من تطبيقات التحرك من أجل الكسب التي يقتصر عملها على مُتابعة تمارينكم ونظامكم الغذائي وإعطائكم مُكافآتٍ على إنجازاتكم، بل يُعدُّ تجربة متكاملة في عالم الويب الثالث (web3) سيكون لها عالمُها الافتراضيُّ الكاملُ الخاص بها.

إضافةً إلى ذلك، سيحتوي تطبيق Fight Out على جانبٍ اجتماعيٍّ قويٍّ أيضاً، يشمَلُ خاصيّات المُشاركة والمُتابعة ونشرِ التحديثات، وستعملُ هذه الميّزات على تشجيع وتحفيزِ أكبر عددٍ ممكنٍ من المتابعين على الاهتمام باللياقة البدنية ومُمارسة الرياضة، سواءً في منازلهم أو في النوادي الرياضية، هذا إلى جانب إعطائِهم مكافآتٍ مقابل إنجازاتِهم، وحصولهم على التقدير من باقي أعضاءِ هذا المجتمع.

يُذكر أنّ المستخدمين سيشاركون في هذا العالم الافتراضي على هيئة أفاتار (Avatar)، أي سيكونُ لكلِّ شخص صورةٌ رمزيةٌ فريدةٌ من نوعها تشبهُهُ تماماً، وسيكونُ لكلِّ أفاتارٍ إحصاءاتُه الخاصة التي تأتي بناءً على التقدّم الذي يحرزه المُستخدم من خلالِ التزامه ببرنامج اللياقة البدنية الذي اختاره، أي أنّ التطبيق يقوم بمطابقة السمات الجسدية للأفاتار الخاص بالمستخدم مع التقدّم الذي يحرزه المستخدم في الحياة الواقعية، بما في ذلك سمات القوة والتشريح العضلي وغيرها، وبناءً على ذلك سيتمكن المستخدمون من التنافس فيما بينهم ومقارنة تقدّمهم مع تقدّم المشاركين الآخرين.

سيقوم التطبيق يومياً بتزويد المستخدمين بتعليماتٍ يجب عليهم اتّباعها؛ تتمثّلُ في تمارينَ رياضية ونظام صحي، وستكون جميعها مُصممة لهم خصيصاً من قِبل مدربي اللياقة البدنية والرياضيين، كما سيقوم تطبيق Fight Out بإتاحة دوراتٍ تدريبية تُركّز على الأوجه التقنيّة لبعض الرياضات، كالملاكمة على سبيل المثال.

علاوةً على ذلك، سيحصل مستخدمو التطبيق على مكافآتٍ عند استكمالهم لتدريباتِ اللَياقة البدنيّة والتحديات، وسيكونون قادرين على كسب شاراتٍ مختلفة، كما ستُتاح لهم العديد من الفرص لكسب المال من خلال خوض تجربة التحرّك من أجل الكسب (M2E) بشكل مُوسّعٍ وأكثرَ شموليّة من نظيراتها.

ما يميّزُ نموذج Fight Out للياقة البدنية هو أنّ المستخدمين ليسوا بحاجة للذهاب إلى الصالات الرياضية الخاصة بالمشروع (أو أي صالة رياضية أخرى) من أجل ممارسة الرياضة، حيث يُمكن المشاركة في نظام التحرك من أجل الكسب (M2E) من خلال مُمارسة التمارين الرياضية في المنزل؛ وبالإضافة إلى ذلك، لا يتطلَّبُ استخدام التطبيق أو تحقيق الأرباح منهُ أيَّ معرفةٍ تُذكر بعالم الكريبتو والعُملات الرقمية.



هل تُعدُّ Fight Out أفضل من مشاريع التحرك من أجل الكسب (M2E) التقليدية؟

على عكس النوادي الرياضيّة التقليدية أو تطبيقات اللياقة البدنية التي تعتبر باهظة التكلفة رغم افتقارها للتفاعلات الاجتماعية وإرشادات المدربين المتخصّصين في اللياقة البدنية، سُيقدّم تطبيق فايت أوت جلسات تدريبية حية يُمكن حضورها عبر بث فيديو مباشر أو في أروقة النوادي الرياضيّة الخاصّة بالمشروع، وتُعتبر النتائج التي سيحصل عليها المستخدمون أساسَ التفاعلات الاجتماعية مع أعضاء هذا المجتمع الذين يستخدمون نفس برامج التدريب، كما ستسمحُ منصة Fight Out لمستخدمِيها بمُشاركة التحديات التي أكملوها وإنجازاتهم الأخيرة الأخرى للتعرّف على إمكاناتِ وقدراتِ الأعضاء وتحفيز المنافسة الودية بينهم في المجتمع، ومن الجدير بالذكر أنّ المشروع تم تصميمُه ليكون سلساً وسهل الاستخدام بهدفِ جذب الجميع، بمن فيهم غيرُ المنخرطين في عالم الكريبتو والذين ترهبهم بُنية تطبيقاتِ الكريبتو المُعقَّدة.



البيانات الاقتصادية لمشروع Fight Out

تم الإعلان مؤخراً عن انطلاق عرضِ البيع المُسبق لعملة FGHT، وهي العملة الخاصة بمشروع فايت أوت التي سيتم استخدامها لشراء عملة المشروع الأخرى –وهي متاحةٌ ضمن التطبيق فقط- التي تُسمّى REPS؛ وتُعتبر REPS وسيلةً لتسهيل الأمر على المستخدمين الجُدد غير المعتادين على التعامل بالعملات المشفرة.

يُمكن للمستخدمين كسب عملات REPS من خلال إكمال مجموعة من التدريبات المحددة وغيرها من التحديات الأخرى الموجودة في التطبيق، ويُمكن استبدال عملات REPS بالعديد من الأشياء في العالم الافتراضي الخاص بالتطبيق، كمستحضراتِ التجميل وتحسيناتٍ للأفاتار الخاص بالمستخدم، علماً بأنّ هذا الأفاتار يُعتبرُ رمزاً غير قابلٍ للاستبدال (NFT) فريدٍ من نوعه، لكن لن يكون بالإمكان بيعُه أو تداوله، ذلك لكونِهِ تصويراً افتراضياً للهيئة الحقيقية للمُستخدم الذي يملكه.

علاوةً على ذلك، سيتمُّ تحويلُ جميع البيانات التي تمَّ جمعُها من التدريبات الخاصة بكلِّ مُستخدم مُباشرة إلى نقاط إحصائيات الأفاتار الخاص به؛ ومن الجدير بالذكر أيضاً إمكانيّةُ استخدام عملات REPS لشراءِ المستلزمات الرياضية التي تحمل العلامة التجارية للمشروع، أو كسبَ خصوماتٍ على رسوم اشتراك العضوية، هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدام عملات REPS للحصول على مشروباتٍ من الطاولة الصحيّة (health bar) أو الوصولَ إلى مساحة العمل المشتركة (co-working space).

خارطة طريق مشروع Fight Out

يمتلك مشروع Fight Out خارطة طريقٍ لا مثيل لها بين المشاريع الموجودة حالياً، فالمشروع يتّسمُ بالتعقيد ويقوم بشكل أساسيٍّ على الواقع الحقيقي، مع وجود فعالياتٍ تمَّ التخطيط للقيامِ بها في كلٍّ من العالَمَينِ الافتراضيِّ والحقيقيّ.

من المُقرر أن يقوم المشروع بافتتاح متجرهِ للسلع التي تحمل علامة فايت أوت التجارية مع نهاية شهر آذار/مارس عام 2023، إضافةً لوجود خطةٍ لافتتاح سلسلة من الصالات الرياضية الخاصة بالمشروع، وستحتوي كلٌّ من تلك الصالات على طاولةٍ للمشروبات الصحية (health bar)، ومساحة عمل مشتركة، واستوديو سيُستخدم لتصوير جلسات التمرين.





من الجدير بالذكر أنّ المُنشآت التي ذُكِرت آنفاً ستكوِّنُ الجزءَ الملموس في العالم الواقعيّ من مشروع فايت أوت، وسيكون استخدامها متاحاً لمستخدمي التطبيق، إلا أنّ التواجد في تلك الصالات لن يكون إلزامياً.

علاوة على ذلك، يعمل مشروع Fight Out على برنامج السُفراء للترويج للمشروع، وسيجمع هذا البرنامج نُخبةً من كبار الرياضيّين حول العالم لدعم وتعزيز رؤية المشروع، ومن بين السفراءِ سنجد بعضاً من أبطال الملاكمة ومقاتلي MMA والمصارعين المحترفين ومجموعةً من أبرز الرياضيين الآخرين، إلا أنّه لم يتمَّ الكشفُ عن أسمائِهم بَعْد.

ومن المتوقع إدراجُ عملة FGHT للتداول في المنصات المركزية (CEXs) مع بداية العام القادم، مع العلم بأنَّ تطبيق Fight Out سينطلق في الربع الثاني من عام 2023 بالتزامن مع إطلاق أولى الصور الرمزية (أفاتار) على شكلِ رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) وأوّل التدريبات للمُقاتلين المحترفين؛ كما تمّ التخطيطُ للافتتاح الكبير لصالة Fight Out الرياضية وإطلاق الميتافيرس الخاص بها مع نهاية عام 2023.

كيف نشتري عملات FGHT؟

في البداية، تأكدوا من تثبيت محفظة MetaMask على المتصفّح الذي تستخدمونه ومن ثمّ قوموا بربط محفظتكم بالمنصة، لكن إذا ما كنتم تستخدمون الهاتف المحمول فإنّنا نوصي باستخدام محفظة Trust Wallet وربطها بالمِنصة من خلال المتصفح الموجود ضمن تطبيق المحفظة.

بمجرد ربط المحفظة بالمنصّة ستظهر أمامكم 3 خيارات لشراء العملات، وهي:

شراء عملات إيثيريوم (Ethereum-ETH) باستخدام البطاقة الائتمانية

إذا كنتم تريدون شراء عملات إيثيريوم (Ethereum-ETH) باستخدام بطاقة ائتمانية، انقروا على زر "اشترِ ETH باستخدام البطاقة" لاستخدام Transak وشراء عملات ETH، ومن ثم ستتمكنون من شراء عملات FGHT$ مقابل عملات الـ ETH التي ستحصلون عليها، لكن تأكدوا أنّ لديكم ما يكفي لشراء FGHT$ وتغطية رسوم الغاز (رسوم إجراء المعاملة المالية).

شراء عملة FGHT$ باستخدام عملات ETH

بمجرّد أن يكون لديكم ما يكفي من عملات ETH في محفظتكم، يُمكنكم النقر على زر "شراء FGHT$ باستخدام ETH" للحصول على عملات FGHT$ مقابل عملات ETH الموجودة في محفظتكم، حيث سيتوجب عليكم إدخال المبلغ الذي تعتزمون إنفاقه من عملات ETH ليظهر لكم تحت مقدار ما يقابله من عملات FGHT$، وإذا ما كنتم ترغبون بالحجز على عملات FGHT$ الخاصة بكم، فستكسبون مكافآت إضافية تختلف وفقاً لمدة الحجز على العملات، ويُمكنكم استخدام شريط التمرير لرؤية المكافآت التي ستحصلون عليها.

شراء عملة FGHT$ باستخدام عملات USDT

إذا كنتم تمتلكون عملات USDT في محفظتكم، فيُمكنكم النقر على "شراء FGHT$ باستخدام USDT" للحصول على عملات FGHT$ مقابل عملات USDT التي تمتلكونها، حيث سيتوجب عليكم إدخال المبلغ الذي تودون إنفاقه من عملات USDT ليظهر لكم مقدار ما يقابله من عملات FGHT$؛ ويُمكنكم استخدام شريط التمرير لرؤية المكافآت الإضافية التي ستتلقونها إذا ما اخترتم الحجز على عملات FGHT الخاصة بكم لفترة أطول، مع ملاحظة أنّ الشركة المُقدِّمةَ لخدمة المحفظة الخاصة بكم ستطلب منكم السماح لـ Fight Out بالوصول إلى عملات USDT الموجودة في محفظتكم، ثم ستطلبُ منكم تأكيدَ المعاملة، وستظهر لكم أيضاً تكلفة رسوم الغاز (رسوم إجراء المعاملة المالية).



هل تعتبرُ Fight Out فرصة استثماريّة جيدة؟

في حال كونكم من المتحمسين لممارسةِ الرياضة وعيشِ حياةٍ أكثر صحّة، وكنتم تدركون القوة التي يتمتع بها هذا السوق، فهذا هو إذاً المشروع الذي ربما عليكم أن تدعموه؛ فمشروع Fight Out ليس مجرد تطبيق بسيطٍ يعتمد على نموذج التحرك من أجل الكسب (M2E)، بل هو تجربة متكاملة لممارسة الرياضة، تجمعُ بين الأنشطة المختلفة سواءَ كانت داخل أو خارج شبكات البلوكتشين.

ويمكن القولُ أنّ هذا المشروع فريدٌ من نوعه، لكونه ملموساً في الحياة الواقعية وليس مقتصراً على البلوكتشين فقط، حيث يُعدُّ Fight Out أحد أوّل مشاريع الكريبتو التي استطاعت التوفيق بين هذين الأمرين، وهذا باختصار ما يجعل المستثمرين متحمّسين للغاية لرؤية انطلاقةِ هذا المشروع في أقرب وقتٍ ممكنٍ.

ما زال عرض البيع المُسبق لعملة Fight Out في طور البداية، ويمكنكمُ أن تكونوا من أوائل المستثمرين الذين اكتشفوا هذا المشروع الرائد مبكراً، فكلُّ ما عليكم فعله هو الاطلاع على المشروع اليوم وشراءُ عملات FGHT فيما هيَ تُباع بسعر مخفّض.