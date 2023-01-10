جيش الاحتلال يعلن عن مناورة مفاجئة قرب الحدود اللبنانية

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورة عسكرية مفاجئة شمال فلسطين المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية.

ونشر جيش الاحتلال بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله أن قواته العسكرية ستجري تمرينا عسكريا مفاجئا، في منطقة إصبع الجليل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأفاد بيان جيش الاحتلال بأن المناورة العسكرية ستبدأ غدا الأربعاء لمدة ساعتين من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة صباحا فقط، مشيرا إلى أن تلك المناورة العسكرية هي جزء قد تم التخطيط له باعتباره جزءا من برنامج التدريب العسكري للعام 2023.

وأضاف البيان العسكري أن المناورة ستشمل تدريبات عسكرية مكثفة من خلال إطلاق نيران مدفعية بالقرب من مزارع شبعا على الحدود اللبنانية، حيث يُسمع دوي انفجارات في المنطقة.