الإحتلال يعتقل شابًا من القدس ويمدد إعتقال 4 آخرين

وطن: إعتقل جيش الإحتلال اليوم شاباً من بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد الإعتداء عليه بالضرب المبرح، تزامناً مع إندلاع مواجهات في البلدة، تمكن خلالها الشبان من إحراق كاميرات المراقبة التابعة للإحتلال، كما مددت إعتقال أربعة شبان من بلدة الطور حتى يوم غدٍ الأربعاء، وهم: داوود أبو الهوى، مصطفى أبو الهوى، رائد الصياد وأمير الصياد.

ومددت إعتقال الشاب سيف هلسة من بلدة جبل المكبر حتى نهاية الشهر الجاري، والشابين دجانة ومحمد عطون حتى الأحد المقبل، وأفرجت عن الشاب محمد رمضان صيام، بعد إعتقاله والإعتداء عليه أمس، بشرط الحبس المنزلي خمسة أيام، ودفع غرامة مالية قدرها ٢٠٠٠ شيكل.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة الإحتلال حكماً بالسجن بحق الشاب المقدسي أحمد أبو سبيتان من بلدة الطور مدة 14 شهراً، كما مددت إبعاد الشابين أحمد الجولاني وحمزة الطويل عن القدس والضفة الغربية ثلاثة أشهر، بعد إبعاد سابق مدة عام وشهر، بتهمة إلقاء زجاجات حارقة.