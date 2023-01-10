القوات الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار

وطن: أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن مدينة سوليدار داخل الجمهورية، أصبحت تخضع بالفعل لسيطرة القوات الروسية.

وقال بوشيلين: "اليوم، وفقا للمعلومات التي لدي، أصبح مركز مدينة سوليدار بالفعل تحت سيطرة وحدات فاغنر".

وتجري منذ عدة أيام معارك ضارية في مدينة سوليدار، في محاولة القوات الأوكرانية إبقاءها تحت حكمهم، لكن قامت القوات الروسية، رفقة قوات جمهورية دونيتسك، ومجموعات "فاغنر".

وقامت وحدات الهجوم الجبلي 128، و46 لواء المشاة الجوي 46 و61 من القوات الأوكرانية في المدينة، بتغيير مواقعها على عجل والانتقال إلى الضواحي الغربية والجنوبية الغربية للمدينة.

ويقوم الجنود من مجموعات "فاغنر"، بتطهير وتأمين المناطق المحصنة للقوات الأوكرانية في بودغورودني، حيث قامت وحدات "الموسيقيون" التابعة لـ "فاغنر"، بشن هجوم في منطقة كراسنايا غورا وبراسكوفيفكا.