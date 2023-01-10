عائلة أبو رعد خازم: لم يتم تشخيص حالته الصحية حتى الآن والحديث عن تعافيه غير صحيح

رام الله - وطن: قال امين خازم شقيق أبو رعد خازم ان حالة شقيقه الصحية لا تزال دون تشخيص حتى الان.

وقال امين خازم ان "الطاقم الطبي أجرى عملية قسطرة وشبكيه لأبو رعد، علما أنه لم يكن يعاني من اي مشكلة بالقلب قبل الوعكة التي أصابته".

واضاف شقيقه " ان ابو رعد يعاني من تورمات والتهاب بالدم ونوبات اختناق وكما عهدناه لا يريد الظهور كشخص ضعيف فهو ممتهن المكابرة، وحتى كتابة المنشور يعجز الطب عن تشخيص حالته علما أن الجهات الرسمية غير معنية بإثارة الشارع وتعلن أنه في تعاف ومعنوياته عالية علما أن الكلام غير صحيح".