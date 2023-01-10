منظمة التعاون الإسلامي تدين إعتداء الإحتلال على القدس المحتلة

رام الله - وطن: أدانت منظمة التعاون الإسلامي في إجتماعها الإستثنائي مفتوح العضوية، الذي عقد اليوم في مدينة جدة، بناء على طلب دولة فلسطين والأردن، بالتنسيق والتشاور مع السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، إعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أن جميع القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والإجتماعات الإستثنائية لمنظمة التعاون، تؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وادانت المنظمة بأشد العبارات إقتحام المسجد الأقصى، وتعتبره إستخفافاً بالدول الإسلامية، وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، بخاصة بعد محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين، تأجيج الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي، وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف تصعيد الإحتلال، والممارسات غير القانونية التي تمس بمدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أن المنظمة تدعو الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى إدانة هذه التصرفات غير المسؤولة.

وجعت المنظمة الى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الإحتلال الذي إعتدى على حرمة المسجد الأقصى، وتؤكد أن مساحة المسجد الأقصى 144 دونماَ هي مكان عبادة خالصة للمسلمين، محمية بالقانون الدولي، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة المكان.