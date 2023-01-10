"محدث" .. الأجهزة الأمنية في نابلس تقمع وقفة ضد الاعتقال السياسي

وطن: قمعت الأجهزة الأمنية عصر اليوم في مدينة نابلس وقفة ضد الاعتقال السياسي، طالبت بالافراج عن المطلوب للاحتلال مصعب اشتية من سجون السلطه.

وخرج عشرات الشبان في المسيرة الى دوار الشهداء، وهم يهتفون للمطلوب مصعب اشتية المعتقل في سجون السلطة مطالبين بالافراج عنه.

وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة من الاجهزة الامنية قمعت المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وكذلك بالضرب بالهراوات، وجرى توثيق اعتقال عددا من الشبان واصابة عددا اخر.

وقالت محافظة نابلس في بيان مقتضب على صفحتها على الفيسبوك ان " حفاظاً على السلم الأهلي ومنعاً لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضرر في المصلحة العامة، فقد قامت الأجهزة الامنية بالتعامل مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الامنية ذات الاختصاص،وحرصاً منا على سيادة الامن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب فقد قامت الاجهزة الامنية في نابلس بالتعامل مع التجمع منذ البداية وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية، ولم نلقى آذان صاغية ولم يستجب المشاركين لنداء الاحهزة الامنية مما اضطرها للتعامل وفض التجمع دون حدوث اي اصابة."