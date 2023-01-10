اجتماع تشاوري بين الشركاء في وزارة الزراعة وجامعتي القدس المفتوحة وزيورخ السويسرية

وطن: بعد فوز مقترح المشروع البحثي المعد من قبل وزارة الزراعة (د. زاهر برغوثي) وكلية الزراعة في جامعة القدس المفتوحة (د. عزيز سلامة) و معهد العلوم الزراعية في جامعة زيوريخ (د. ماتاياس فيكنهاوسر، ود. لوكاس كروننبيرغ) واجتيازه مراحل المنافسة على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالشراكة مع الجامعات ومراكز الابحاث السويسرية وحصوله على تمويل سويسري، عقد اليوم الاجتماع التنسيقي الاول بين الشركاء الفلسطينيين والسويسرين عبر تقنية "زووم".

وقد تم مناقشة آلية تجميع عينات المياه والنبات والتربة والسماد في محافظة جنين من خلال حملتين لتجميع العينات، الاولى ستكون في الربيع القادم وتشمل زيارات لحقول الحبوب والخضروات، في حين ستكون الحملة الثانية في الخريف، وسيتم التركيز فيها على حقول الزيتون.

كما تم مناقشة آلية شحن العينات الى سويسرا، والفحوصات التي ستجرى في المختبرات الفلسطينية، وتلك التى ستجرى في المختبرات البحثية السويسرية، بالاضافة الى الزيارات المتبادلة بين الباحثين واهدافها.

وقد برزت خلال الاجتماع عدد من الاستفسارات من قبل الباحثين ستمثل اجندة الاجتماع القادم في مطلع الشهر القادم.

يذكر ان المشروع يهدف الى تحديد المصادر الرئيسية المحتملة للمعادن الثقيلة في الأنظمة الزراعية المختلفة في محافظة جنين من خلال تجميع مئات العينات من النبات والمياه والتربة والسماد من اكثر من 50 حقلا في المحافظة.