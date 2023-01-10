"الداخلية وديوان الموظفين العام يعقدان ورشة عمل حول بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافي والتخصصي"

وطن: عقدت وزارة الداخلية وديوان الموظفين العام، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، ورشة عمل حول بطاقات الوصف الوظيفي الإشرافي التخصصي على الهيكل المحدث المعتمد لوزارة الداخلية، وذلك بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، بالإضافة لأعضاء اللجنة الفنية لبطاقات الوصف الوظيفي والكادر المختص بوزارة الداخلية.

وهنأ هب الريح ديوان الموظفين العام للحصول على جائزة التميز العربي في التخطيط الوظيفي، مشدداً على أهمية عقد هذه الورشة التي تعرض وتحلل مسودات بطاقات الوصف الوظيفي تمهيداً لإعتمادها، وذلك من أجل بناء الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يتناسب مع متطلبات العمل وضرورات التطوير، وذلك لمأسسة العمل الإداري والفني بما يعزز دور وقدرات الموارد البشرية في المؤسسة.

بدوره تحدث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد عن الجهود التي يبذلها ديوان الموظفين العام لتطوير قطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية العاملة، بما ينعكس على دورها وقدراتها لإنجاز مهامها ومسؤولياتها بكفاءة وفاعلية، مشيداً بفريق اللجنة الوطنية للوصف الوظيفي والفريق الداخلي في وزارة الداخلية ودورهم الفعال في هذا الموضوع.

وتتسم التحديثات الجديدة للبطاقات بأنها ذات إستجابة عالية للتطورات والمتغيرات على المستوى الدولي، سيما المتغيرات التكنولوجية التي تساهم بتمكين الموارد البشرية من القيام بدورها وفق أحدث الممارسات الإدارية، واستقطاب أفضل الموارد البشرية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة وفاعلية.