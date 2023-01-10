3 دول عربية اشترت نحو 100 طن من الذهب في 2022

وطن: كشف تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي عن مشتريات الدول للمعدن النفيس في 2022، وأشار التقرير إلى أن 3 دول عربية اشترت نحو 97 طن من الذهب.

وبحسب أول تقرير لمجلس الذهب العالمي صدر في 2023 فقد بلغت احتياطيات دول العالم من معدن الذهب قرابة 35369.1 طن.

وعن أبرز الدول التي اشترت الذهب خلال العام الماضي، أظهر التقرير أن مصر اقتنت 44.6 طن من الأصفر الرنان والعراق 33.9 طن والإمارات 18.5 طن.

وتجدر الإشارة إلى أن حصة احتياطيات الذهب في مصر تشكل 22.1% من إجمالي احتياطياتها الدولية، فيما تبلغ لدى العراق 8.7%، وتصل حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات لدى الإمارات إلى 6.5%.

وفيما يتعلق بأكبر الدول العربية امتلاكا للذهب، واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها القائمة، حيث بلغت حيازتها 323.1 طن، ومن ثم لبنان 286.8 طن، وبعده الجزائر 173.6 طن، فالعراق 130.3 طن، ومن ثم مصر 125.5 طن.