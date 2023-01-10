الحكم على فتى مقدسي وتمديد إبعاد شابين عن سلون

وطن: حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على الفتى آدم منذر الرجبي بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر، ومددت إبعاد شابين مقدسيين عن بلدة سلوان.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن الفتى الرجبي سيسلم نفسه يوم الخميس القادم، لقضاء مدة محكوميته في سجون الاحتلال.

وأوضح أن سلطات الاحتلال مددت إبعاد الشابين أحمد الجولاني وحمزة الطويل عن بلدة سلوان لمدة 3 أشهر، علمًا أنهما اعتقلا من منزليهما في البلدة بتاريخ 11/11/2021، وأفرج عنهما بعد شهر ونصف من الاعتقال، ومنذ ذلك الحين أبعدوا عن مدينة القدس.

وأفاد محامي مركز المعلومات محمد محمود بأن سلطات الاحتلال قررت الإفراج عن الشاب محمد رمضان صيام بشرط الحبس المنزلي 5 أيام ودفع كفالة مالية 2000 شيكل.

وكانت القوات اعتقلت صيام أمس الاثنين، من بلدة سلوان، وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء قوات خاصة عليه بالضرب المبرح، رغم سوء حالته الصحية.