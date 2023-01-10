الاحتلال يقتحم عناتا فجراً ويهدم منشآت في محيط الجدار العنصري

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربع منشآت وجدرانا استنادية في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأوضح رئيس بلدية عناتا طه النعمان الرفاعي، أن سلطات الاحتلال اقتحمت عناتا منذ ساعات الصباح وهدمت منشآت مقامة بالقرب من الجدار، وسلسلة حجرية تعود لعائلة سلامة مقامة منذ أكثر من 70 عاما، وتدمير "كونتينر" يحتوي على إطارات مركبات مقام على أرض مستأجرة من الأوقاف الفلسطينية وتدمير مقتنياته.

وأضاف، أن تلك القوات هدمت أيضا سورا يتفرع لبناء مدرسة على أرض تعود للمواطن عرفات خليل في المنطقة المصنفة (B) بمحاذاة الجدار، وهدم جدار استنادي يحيط بدونمين، وهو جزء من شارع داعم لآخر مركزي في عناتا، يعود للمواطن أحمد محمد الكرشان.

وحذر رئيس البلدية من خطورة هدم الجدار الاستنادي الذي يشكل خطورة على استخدامات الشارع خلال المنخفض الجوي، مضيفا أن الهدم يتزامن مع تواصل الاحتلال بأعمال توسعة على مدخل عناتا، لغايات استيطانية.

وأشار الى أن عمليات الهدم ما زالت متواصلة حتى اللحظة، وتمنع قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في وقت سابق اليوم، فيلا سياحية، ومنشآت تجارية، وأخطرت بهدم منزل شمال مدينة أريحا.