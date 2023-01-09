تفاصيل عرض النصر السعودي لضم نجم برشلونة

وطن: كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية، عن وجود رغبة قوية من جانب النصر السعودي، للتعاقد مع نجم خط وسط نادي برشلونة، المخضرم الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وبحسب الشبكة، فإن النصر وجه أنظاره نحو بوسكيتس بعد استكمال التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أن النصر مستعد لتقديم راتب سنوي صافٍ يبلغ حوالي 13 مليون يورو لإقناع بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه يحق له التفاوض بداية من يناير الحالي مع أي فريق يريده دون الرجوع لإدارة النادي الكتالوني.

وكان بوسكيتس بدأ مسيرته الاحترافية مع برشلونة في 2008، وحقق مع الفريق كل البطولات الممكنة، وكان أيضا ضمن الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا الذي توج بلقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.