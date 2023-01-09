حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شرق جنين

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلقموس، شرق جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين على مدخلي قريتي أم التوت ودير أبو ضعيف، واقتحمت قريتي فقوعة ومسلية وبلدة الزبابدة بالمحافظة.