السعودية: عودة الحج هذا العام دون قيود أو شروط

وطن: أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة "كورونا"، وسيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63%.

وأكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، عودة الحج هذا العام دون قيود أو شروط، وذلك خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "اكسبو الحج"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف الربيعة أنه سيسمح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن أي قادم للمملكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة فيها، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.

وشدَّد على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتا النظر إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج، دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

ويقدم مؤتمر ومعرض الحج والعمرة عرضا للمشروعات المختلفة التي ستسهم في استيعاب أعداد الحجاج والزوار المتزايدة سنويا، ضمن خطة لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات المقبلة وفق رؤية المملكة 2030، والحلول الذكية لتسهيل وتنظيم عمليات التفويج.