الاحتلال يعتقل الشاب أحمد شراقة من عنبتا شرق طولكرم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابا من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز "عناب"، أوقفوا شاحنة لنقل الدجاج، وأنزلوا سائقها واثنين كانا برفقته واحتجزوهم لعدة ساعات وأخضعوهم للاستجواب، قبل أن يعتقلوا الشاب أحمد محمود علي شراقة (22 عاما).

يشار إلى أن شراقة أسير محرر، أمضى في سجون الاحتلال في فترة اعتقاله الأولى 32 شهرا، كما أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر حزيران عام 2021 وأفرج عنه بعد عام.