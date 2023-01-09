"الملكي" يعلن إصابة نجميه قبل السوبر الإسباني

وطن: أعلن نادي ريال مدريد "الملكي" إصابة لاعبين من صفوفه، قبل أيام من خوض منافسات السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

وقال الريال في بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت الاثنين على لاعبنا ديفيد ألابا، معاناته من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته في الأيام المقبلة".

وأضاف: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت على أوريلين تشواميني معاناته من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليسرى، وسيتم تقييم تطور حالته في الأيام المقبلة".

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا يوم الأربعاء المقبل في السوبر الإسباني على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وإذا نجح "الميرنجي" في عبور عقبة "الخفافيش"، فإنه سيلتقي مع الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس، الأحد المقبل.