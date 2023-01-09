أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

وطن: صادق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، في مدينة رام الله، التنسيب للرئيس بتخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشاريع ومقارّ حكومية.

وكلّف الوزراء، بالتعاون مع المحافظين، القيام بزيارات ميدانية ولقاءات مع المواطنين والمؤسسات في المحافظات لتلمُس وفهم احتياجاتهم، وتقديم المعلومات حول خطط الحكومة وإمكانياتها.

وقرر استكمال تقديم خدمات الإنترنت التعليمية لجميع المدارس الحكومية، بما يضمن تغطية كاملة للمدارس بحزم انترنت كافية قبل نهاية عام 2023.

كذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من عدّة جهات حكومية لإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية وسرعة انتشارها بما يشمل التغيرات في البنية التحتية، والتشريعات الفنية والقانونية والمالية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.