مصرع طفل بحادث دهس في جنين

وطن: لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، مصرعه نتيجة حادث دهس تعرض له في جنين، اليوم الاثنين.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغاً يتعلق بوقوع حادث سير في منطقة رابا بمدينة جنين، على الفور تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث.

وأضاف ارزيقات، إن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدهس من قبل أحد أفراد أسرته بالخطأ أثناء تواجده أمام المنزل، الأمر الذي تسبب بمصرعه على الفور.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه وقد تم تسليم الطفل لذويه حسب الاصول.