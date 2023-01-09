"المعابر والحدود" تدعو المسافرين خلال الأيام المقبلة إلى تأخير ساعات سفرهم

وطن: دعت الإدارة العامة للمعابر والحدود المسافرين خلال الأيام المقبلة، وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى تأخير ساعات سفرهم، نظرا للأزمة المتوقعة صباحا خلال مغادرة المعتمرين لأرض الوطن.

وبينت، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن أعداد المعتمرين خلال الأسبوع الحالي ستكون كالتالي :

- الاإثنين (9/1/2023) 13 حافلة عمرة- 390 معتمرا.

- الثلاثاء (10/1) 62 حافلة- 2430 معتمرا.

- الأربعاء (11/1) 162 حافلة- 4870 معتمرا.

- الخميس (12/1) 59 حافلة- 1640 معتمرا.

- الجمعة 13/1) 32 حافلة- 930 معتمرا.

- السبت (14/1) 22 حافلة- 660 معتمرا

- الأحد (15/1) 31 حافلة- 1500 معتمر.