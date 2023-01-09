الصحة بغزة: الاحتلال لايزال يمنع ادخال الأجهزة الطبية ويضع المرضى في خطر

وطن: أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع ادخال جهاز القسطرة التداخلية وهذا الجهاز يتيح للطواقم الطبية انقاذ مرضى الجلطات من الموت والشلل.

إليكم بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة :

حول استمرار منع الاحتلال الاسرائيلي ادخال الاجهزة الطبية والتشخيصية لمستشفيات قطاع غزة

394 يوماً ولازال الاحتلال الإسرائيلي يحكم قبضته على الأجهزة الطبية التشخيصية ويعرقل وصولها لمستشفيات قطاع غزة مما يزيد معاناة المرضى الذين يمنعهم الاحتلال الإسرائيلي ابسط حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة طيلة سنوات الحصار , بدءا بحرمانهم من حبة الدواء، ومنع خروجهم الامن للعلاج بالخارج ولاتزال جرائمه ضد الإنسانية مستمرة ولكن بصورة جديدة وصلت لحرمانهم من الخدمات التشخيصية جراء منع ادخال أجهزة تداخلية وتشخيصية هامة لمستشفيات القطاع ومن تلك الأجهزة التي يصر الاحتلال على احتجازها ومنع ادخالها بهدف تعذيب المرضى منذ 394 يوماً ما يلي:

▪️يمنع الاحتلال الإسرائيلي ادخال جهاز القسطرة التداخلية وهذا الجهاز يتيح للطواقم الطبية انقاذ مرضى الجلطات من الموت والشلل

▪️يمنع الاحتلال الإسرائيلي ادخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة من نوع C- arm وهذه الأجهزة تتيح تشخيص حالات العظام والكسور داخل غرف العمليات

▪️يمنع الاحتلال الإسرائيلي ادخال ثلاثة أجهزة اشعة سينية رقمية من نوع digital basic X- ray وهذه الأجهزة تتيح تشخيص المئات من الحالات المرضية

▪️يمنع الاحتلال الإسرائيلي ادخال جهاز أشعة متحرك من نوع Mobile X-ray وهذا الجهاز يتيح تشخيص وتصوير مرضى العنايات المركزة والمرضى الذين لا يستطيعون الحركة بسبب الشيخوخة والكسور المعقدة في اقسام المبيت بالمستشفيات.

▪️يمنع الاحتلال الإسرائيلي ادخال قطع غيار للأجهزة الطبية والتشخصية المتعطلة والمتراكمة في مستشفيات قطاع غزة والتي أصبحت خارج الخدمة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال قطع الغيار لإصلاحها مما يحرم الاف المرضى منها

أمام هذه المعطيات الصعبة والخطيرة والتي تراكم بثقلها معاناة المرضى تؤكد وزارة الصحة على ما يلي:

1.ان كافة المطالبات بإدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية مستوفاة من الشركات الموردة لضمان سهولة وسرعة وصولها للمستشفيات.

2.الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في إدخال الأجهزة التشخيصية وقطع الغيار للأجهزة الطبية المتعطلة ويستخدم أساليب مماطلة غير مبررة

3.تعنت الاحتلال في ادخال الأجهزة التشخيصية والتداخلية الفوري لمستشفيات قطاع غزة يعرض مرضى الأورام والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعنايات المركزة لمخاطر صحية بسبب حرمانهم من الأجهزة التي تحدد المشكلات الصحية والتدخلات الطبية المطلوبة.

4.الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الحاق الأذى بمرضى قطاع غزة ومصادرة حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني وينحمل المسئولية الكاملة عن حياة المرضى وتوفير ما يلزم لعلاجهم.

5.نطالب كافة الجهات ذات العلاقة للضغط المباشر على الاحتلال الاسرائيلي لإدخال الاجهزة الطبية والتشخيصية وقطع غيار الأجهزة المتعطلة وإنقاذ مرضى قطاع غزة من مقصلة الاحتلال والحصار بتوفير احتياجاتهم العلاجية الكاملة.