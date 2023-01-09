نقل الاسير مروان البرغوثي و 70 أسيراً من عزل هداريم لقسم عزل مشدد في سجن نفحة

وطن: أقدمت إدارة مصلحة السجون التابعة لقوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين على نقل القائد الوطني مروان البرغوثي، وكافة أسرى قسم العزل الجماعي في سجن هداريم والبالغ عددهم سبعون أسيرًا إلى قسم للعزل المشدّد في سجن نفحة الصحراوي صُمّم خصيصًا ليضم كافة أسرى قسم العزل الجماعي في سجن هداريم بشكل دائم.

وقالت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة الاسير مروان في تصريح لـ "وطن" بان الاحتلال نقل الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح من قسم العزل الجماعي في سجن "هداريم" الى قسم عزل جماعي تم افتتاحه في سجن نفحة.

واشارت الى ان محامي الاسير مروان كان زاره قبل يومين، وان القائد مروان أخبره بان ادارة سجون الاحتلال ابلغتهم بانه سيتم نقل المعزولين من هداريم الى قسم اكثر شدة في سجن نفحة، وهذا ما جرى اليوم

ونوهت المحامية فدوى الى انها ممنوعة من زيارة الاسير مروان، وان اخر مرة زارته كانت في شهر ايلول الماضي، وتم بعدها منعها من الزيارة.

وأكّدت الحملة الشعبية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى أن إدارة مصلحة السجون التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت اليوم الاثنين بنقل الأسير القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وكافة أسرى قسم العزل الجماعي في سجن هداريم والبالغ عددهم سبعون أسيرًا إلى قسم للعزل المشدّد في سجن نفحة الصحراوي صُمّم خصيصًا ليضم كافة أسرى قسم العزل الجماعي في سجن هداريم بشكل دائم.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لسلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذتها إدارة مصلحة السجون ضدّ الحركة الأسيرة وقادتها والتي تزداد يومًا بعد يوم خاصّة في ظلّ الانزياح الإسرائيلي المستمرّ نحو اليمين الديني الفاشي والعنصري والمتطرّف.

وأكدت الحملة الشعبية أن استمرار عزل الأسير القائد مروان البرغوثي في قسم العزل الجماعي والمشدّد في هداريم منذ العام 2005 لم يحجب صوته، وأن نقله إلى قسم العزل المشدّد اليوم لن يُثنيه عن الاستمرار بالقيام بدوره على كافة المستويات الوطنية والسياسية والتنظيمية والأكاديمية والثقافية داخل السجون وخارجها، وأن هذه السياسات لن تنال من إصراره على التواصل مع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم خارج السجون ومع إخوانه ورفاقه الأسرى في بقية السجون والمعتقلات. يُذكر أن الأسير كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كان قد أنهى محكوميته البالغة 40 عامًا وأُفرج عنه قبل عدّة أيام من سجن هداريم حيث أمضى عدّة سنوات برفقة البرغوثي في سجن هداريم.

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت القائد مروان البرغوثي من مدينة رام الله بتاريخ 15/04/2002 بعد أن تعرّض لعدّة محاولات اغتيال فاشلة من قِبَل أجهزة الأمن الإسرائيلية بتهمة تشكيل وقيادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وقيادة انتفاضة الأقصى وقُربه من الشهيد الراحل ياسر عرفات، وقد عُرف القائد مروان بدوره البارز في المقاومة والوحدة الوطنية، وكان يشغل حينها منصب أمين سرّ حركة فتح في الضفة الغربية ورئيسً للجنة الحركية العليا ونائبًا مُنتخبًا في المجلس التشريعي. جدير بالذكر أن البرغوثي كان قد أمضى في زنزانة العزل الانفرادي أكثر من ألف يوم تعرّض خلالها للتحقيق والتعذيب منذ اعتقاله حتى العام 2005 حيث جرى نقله إلى قسم العزل الجماعي في سجن هداريم، ليُمضي اعتقاله منذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم في نفس الزنزانة (زنزانة رقم 28).