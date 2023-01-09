توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة بالمحافظات الشمالية

وطن: وقعت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي و مؤسسة تضامن وكرامة بحضور ورعاية وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، اتفاقية تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة في المحافظات الشمالية" الذي يهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز المنعة الاقتصادية للأسر والفئات الهشة.

ووقع المذكرة ممثل المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي باسم دودين والمدير العام لمؤسسة تضامن كرامة فلسطين عماد يونس .

خلال مراسم التوقيع التي جرت صباح اليوم في مقر الوزارة قال وزير التنمية " سيتم العمل على تقديم خدمات التمكين الاقتصادي من قبل المؤسسة للفئات الهشة والتي تشمل الخريجين الجدد من العائلات الفقيرة والعائلات التي ترأسها نساء وعلائلات الأشخاص ذوي الاعاقة".

وأكد د. أحمد مجدلاني على أهمية تكرار هذا النموذج من التعاون في كل المحافظات بالضفة الغربية لاتاحة الفرصة للشباب لدخول سوق العمل والانتاج مما يطور قدراتهم ويعزز أفكارهم الإبداعية.

وأوضح الوزير ان الوزارة ومؤسسة التمكين تعملان وفقاً لاستراتيجيتها التنموية لمعالجة الفقر بشكل مستدام من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي التي تجعل الأسر قادرة على الانتاج وتشكل جزءا من عملية التنمية المستدامة

بدوره استعرض الدكتور عماد يونس الامكانيات الموجودة لدى المؤسسة والتي يمكن إستثمارها لصالح الأسر الفقيرة ، بالإضافة إلى أنواع المساعدات التي تقدمها المؤسسة في مختلف محافظات الضفة الغربية.