الاحتلال يحكم بالسجن 7 أعوام غلى امين عام حركة "كفاح" بالداخل أيمن حاج يحيى

وطن: اصدرت محكمة اسرائيلية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على الأسير والقيادي في حركة "كفاح"، أيمن حاج يحيى (53 عاما)، من مدينة الطيبة بزعم إجرائه اتصالات مع جهات من "المخابرات الإيرانية".

كما وغرمت محكمة الاحتلال الأسير حاج يحيى بمبلغ 20 ألف شيكل.

ويشغل حاج يحيى أمين عام حركة "كفاح" وسكرتير الحركة الوطنية الأسيرة في مناطق الـ48، وعرف بنشاطه في القضايا الوطنية والأسرى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حاج يحيى في 16 آذار/مارس 2020، بادعاء إجراء اتصالات ولقاءات مع جهات معادية لدولة الاحتلال، "منها اتصالات هاتفيا ووجاهية خارج البلاد".

وتواجد في قاعة المحكمة عدد من الناشطين بينهم القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، والأسير المحرر منير منصور وأفراد عائلة الأسير أيمن حاج يحيى.

ومما يذكر أن زوجة الأسير حاج يحيى، رلى يوسف حاج يحيى، توفيت خلال فترة اعتقاله في أيار/مايو 2021 إثر معاناتها من المرض الذي لم يمهلها طويلا، وله أربعة من الأبناء.

(المصدر- عرب 48)