وزير العمل والسفير الأردني يبحثان سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل

وطن: بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع السفير الأردني في فلسطين عصام البدور سبل إنجاح اجتماع دعم التشغيل المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال شباط القادم، بهدف حشد الدعم العربي والدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025.

وأكد أبو جيش على متانة وقوة العلاقات الدائمة ما بين فلسطين والأردن، شاكرا المملكة الأردنية ملكاً وحكومة وشعبا على دعمهم لدولة فلسطين في كافة القضايا والمجالات، منوها إلى أهمية انعقاد اجتماع دعم التشغيل في عمان، بمشاركة 80 دولة ومنظمة ومؤسسة، من أجل النهوض بواقع قطاع العمل الفلسطيني.

حيث أبدى السفير الأردني استعداد المملكة الأردنية بناءً على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم كافة القضايا والمحاور التي تتعلق بدولة فلسطين، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها دعم وإنجاح اجتماع التشغيل لأهميته في دعم قطاع العمل الفلسطيني.