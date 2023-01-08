محرز يقود مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي برباعية

وطن: اكتسح فريق مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة مساء الأحد، ليتأهل إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف السيتي كل من رياض محرز في الدقيقتين 23، و85 من ركلة جزاء على التوالي، وجوليان ألفاريز بالدقيقة 30 من ركلة جزاء أخرى، وفيل فودين في الدقيقة 38.

وفي الدور الرابع، سيلعب مانشستر سيتي مع الفائز من موقعة مساء الإثنين، بين أرسنال وأوكسفورد.

وأراح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا مجموعة من اللاعبين الأساسيين، على رأسهم إيرلينج هالاند، وكيفن دي بروين، والحارس إيدرسون.

أما مدرب تشيلسي جراهام بوتر، فأشرك الشاب بشير هومفريز أساسيًا كظهير أيمن، مقابل تواجد الشاب الآخر لويس هال على الناحية اليسرى.