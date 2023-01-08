إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء في بيت أمر

وطن: اصيب عدد من المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، مساء اليوم الأحد، بالاختناق بالغاز، بعد قمع الاحتلال لمسيرة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال التي عززت من انتشارها في منطقة عصيدة، واعتلت أسطح المحال التجارية، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في فعالية سلمية مطالبة باسترداد جثامين الشهداء، من بينها جثمان الشهيد ابن البلدة، عاهد إخليل، والذي يحتجز الاحتلال جثمانه منذ عامين.