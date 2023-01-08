بن غفير يصدر قرارا للشرطة بالتحقيق في الاحتفالات بالإفراج عن كريم يونس

وطن: أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، قرارا بالتحقيق في الاحتفالات التي جرت عقب الإفراج عن عميد الأسرى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" كريم يونس.

وكان بن غفير أوعز إلى ما يسمى "المفتش العام للشرطة" بالتحقيق بالاحتفالات التي جرت، بعد صدور قرار بمنعها، فيما أن الشرطة الإسرائيلية لم تتمكن من منع الاحتفال بكريم يونس، بسبب تواجد المهنئين وأهالي بلدة عارة على مدار الساعة في خيمة استقبال الضيوف.

وبحسب الإعلام العبري، من المفروض أن يقدم المفتش العام للشرطة، تقريره للوزير المتطرف بن غفير بعد الانتهاء من التحقيق.