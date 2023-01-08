نقل "أبو الرعد" إلى المستشفى مجددًا إثر تدهور وضعه الصحي والعائلة تتهم الاحتلال

وطن: نقل المناضل فتحي خازم "أبو الرعد" (55 عامًا)، للمستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بعد يوم واحد من مغادرة مستشفى (HClinic)، الذي مكث فيه للعلاج لمدة أسبوعين.

وكان والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم من مخيم جنين، تعرض لانتكاسة صحية قبل أكثر من شهر، إثر معاناته من عدة مشاكل صحية، وقضى الفترة الماضية رهن العلاج، لكن حالته الصحية لم تتحسن.

وعبرت عائلة خازم، عن قلقها الشديد على حياته ووضعه الصحي لعدم قدرة الأطباء على تحديد ماهية مرضه، رغم خضوعه للعلاج وإجراء فحوصات طبية عديدة، حيث ظهرت انتفاخات في جسده وبعض الأورام وتسمم في الدم.

واتهمت العائلة، الاحتلال بنقل فايروس غير معروف لجسده مما يؤدي لتدهور حالته الصحية، مطالبةً وزارة الصحة والجهات المعنية بالمتابعة الحثيثة واستمرار الجهود لانقاذ حياته.

المصدر: (صحيفة القدس)