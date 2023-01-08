الاحتلال يصادق على قرار اقتطاع 139 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية

وطن: صادق وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريش، اليوم الأحد، على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بهدف تحويلها لصالح عائلات المستوطنين قتلى العمليات الفدائية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه الى محكمة العدل الدولية.

وادعى نتنياهو أن الفلسطينيين قد انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاد لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة "ج".