النقابات المهنية تمهل الحكومة حتى نهاية الشهر لتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة معها

وطن: طالبت النقابات المهنية الحكومة بالالتزام الفوري بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة معها من كافة النقابات والاتحادات، وتمهلها حتى نهاية الشهر لتنفيذها.

كما قررت النقابات المهنية تشكيل اطار تنسيقي موحد يضم هذه النقابات لخلق الية تنسيق ومتابعة مشتركة فيما بينها، وتدعوا كافة الاتحادات والنقابات المهنية للانضمام لهذا التجمع.

وتأتي هذه القرارات بعد اجتماع النقابات المهنية لمتابعة ما آلت اليه الامور بما يخص القضايا النقابية المطلبية وعلى رأسها استمرار الخصومات على رواتب الموظفين وعدم تلبية مطالبهم العادلة والتي أثرت بشكل خطير على قدرتهم على تقديم خدماتهم لابناء شعبنا.

وأكدت في بيان صادر عن الاجتماع التنسيقي للنقابات المهنية، ووصل وطن نسخة منه، ان اي اجراءات ستقوم بها النقابات لاحقا ليست موجهة ضد ابناء شعبنا بل هي ضد الظلم الواقع عليهم والذي مس قدرتهم على خدمة شعبنا.

ولفتت الى ان هذا الاطار التنسيقي هو في حالة اجتماع دائم للاستمرار في النضال المطلبي لإحقاق الحقوق.

كما دعت كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة الصحة والجهات المعنية بوقف اي تنسيق مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي ردا على اجراءاتهم بخصوص أموال الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان ان هذه النقابات والتي انتخبت ديمقراطيا ستسعى بشكل دائم لمحاسبة الحكومة ومتابعتها في كافة القضايا في ظل غياب المجلس التشريعي .

وتساءلت النقابات عن صرف الحكومة مكافآت لبعض الوزارات في ظل الأزمة المالية التي تدعيها الحكومة، فالأولى والأجدر هو صرف الرواتب كاملة.