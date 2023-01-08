البنك الإسلامي الفلسطيني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

وطن: بحث البنك الإسلامي الفلسطيني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك خلال لقاء عقد في مقر الجمعية بمدينة رام الله بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد العامور ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي.

وخلال اللقاء أكد السعدي على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في دعم رجال الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وتعزيز الشراكات الداخلية والخارجية لقطاع رجال الأعمال.

وأكد السعدي حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز التعاون مع قطاع رجال الأعمال الذي يشكل اللبنة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً أن البنك وفي هذا السياق يعمل وبشكل مستمر على تطوير تسهيلات وخدمات مصرفية متنوعة لهذا القطاع وذلك لتمكين رجال الأعمال من زيادة أنشطتهم الاستثمارية وبما ينعكس إيجاباً على الدفع بعجلة التنمية والبناء في فلسطين.

من جانبه أكد المهندس العامور حرص الجمعية على تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني والقطاع المصرفي بشكل عام لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة بالنسبة لرجال الأعمال، بحيث يتم تحقيق تكامل الأدوار بين الجانبين للوصول بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة التنمية المستدامة.

وأكد العامور أن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني وإيجاد حلول تسهم في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتحسين البيئة الاستثمارية.

وشارك في اللقاء كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، كامل مجاهد نائب رئيس الجمعية والمهندس مجتبى طبيلة، والسيد رائد سلامة رئيس مجلس الرقابة في الجمعية والمهندس سمير عبد السلام وجهاد عقل مدير عام الجمعية، ومن جانب البنك الإسلامي الفلسطيني كل من مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية رامي طه ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخرا على جائزة أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".