الاحتلال يبني جدارا إسمنتيا شمال طولكرم

وطن: باشر الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ببناء جدار إسمنتي على أراضي بلدة عقابا شمالي مدنية طولكرم، شمال الضفة الغربية، من خلال "استبدال السلك الشائك بمقاطع إسمنتية".

وقالت مصادر محلية، بأن الاحتلال استقدم عمالًا وآليات ثقيلة وبدأ بـ "استبدال" السلك الشائك الذي كان يفصل بين الأراضي الفلسطينية شمالي طولكرم والداخل الفلسطيني المحتل.

ونوهت المصادر إلى أن الاحتلال شرع ببناء الجدار الفاصل، بمقاطعه الإسمنتية الجديدة، على الأراضي الغربية التابعة لقريتي عقابا وقفين شمالي محافظة طولكرم.

وذكرت أن الجدار الفاصل في تلك المنطقة كان سابقًا عبارة عن "سلك شائك" موصول بتيار كهربائي، وكان الاحتلال يُسيّر دوريات عسكرية لحراسته، "لكنه اليوم قام ببناء جدار إسمنتي على أراضٍ فلسطينية شمال طولكرم".

وكالة سند للأنباء