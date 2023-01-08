الدفاع الروسية: نفذنا ضربة انتقامية ردا على هجوم ماكييفكا أسفرت عن مقتل أكثر من 600 عسكري أوكراني

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار مؤقتة في ماكييفا قبل أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع في إفادة صحفية اليوم الأحد، إن منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانيية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجع رقم 47.

وأضافت الوزارة أنه "نتيجة لهجوم صاروخي مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم".