روسيا تكثف قصف أوكرانيا بعد رفض زيلينسكي الهدنة

وطن: شهدت العاصمة الاوكرانية كييف ومعظم جبهات القتال في شرق اوكرانيا، ليلة عنيفة من القصف، وذلك عقب انتهاء المهلة الروسية الخاصة بأعياد الميلاد التي كانت مدتها 36 ساعة ورفضتها أوكرانيا.

ومع استئناف القصف الروسي، تركز إصرار موسكو عقب انتهاء الهدنة على محيط دونيتسك، حيث سمع دوي أربعة انفجارات في خاركيف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات في كراماتورسك، وباخموت.

وعقب انتهاء المهلة بدقائق انطلقت صافرات الإنذار للغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا وبالأخص مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.

وقال فوروجتسوف ستاريكوف الباحث الروسي في مؤسسة "فولسك" العسكرية، إن كييف عملت خلال الساعات الماضية على ممارسة أقصى درجات الاستفزاز.

وأوضح أن جميع محاولات كييف خلال الساعات الماضية بدأ الرد عليها بالفعل بقصف مضاعف بعد دقائق من انتهاء المهلة.

وأضاف ستاريكوف، أن رفض أوكرانيا للهدنة بعد تصريحات الغرب وواشنطن يثبت أن القرار ليس في كييف بل في واشنطن وقاعات الناتو، مؤكدا أن استغلال الأطراف الدولية لساعات الهدنة من أجل إعلان مزيد من الدعم العسكري بخلاف الزج بشحنات السلاح من بولندا إلى أوكرانيا.

(المصدر- سكاي نيوز)