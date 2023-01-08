رئيس جمعية وادي النيص الخيرية: نحن قريبين من تشغيل مستشفى القدس لخدمة قرى جنوب بيت لحم



رام الله: قال رئيس جمعية وادي النيص الخيرية وليد ابو حماد ان الجمعية على موعد قريب مع تشغيل مستشفى القدس التخصصي لخدمة اهالي قرى جنوب بيت لحم في الفترة القليلة المقبلة بعد البدء بتشطيب قسم الطوارئ وتجهيزه.

وقال ابو حماد خلال استضافته ضمن برنامج صباحنا غير الذي تنتجه وتبثه شبكة فلسطين الاخبارية ان المشفى أصبح ضرورة ملحة لا سيما في ظل الاوضاع السياسة الراهنة، الى جانب احتياج اهالي القرى الى وجود مستشفى او عيادات للطوارئ موضحا انه يأمل بتشغيل المشفى في غضون شهرين.

واشار ابو حماد الى ان فكرة انشاء المشفى جاءت قبل سنوات بعد ان توفيت مواطنة لعدم مقدرة ذويها على ايصالها للمشافي بيت لحم خلال فصل الشتاء حيث ان المنطقة تفتقر لوجود عيادات ومستشفيات.

ولفت ابو حمّاد أن التجهيزات والعمل لافتتاح قسم الطوارئ مستمرين، موضحا ان العمل يسير على قدم وساق من أجل تجهيز قسم الطوارئ في المشفى ليعمل بكامل معداته وكافة أجهزته كقسم طوارئ مشيرا الى وجود بعض النقص في بعض المعدات التي يأمل بان يساهم ويتبرع بها اهل الخير من فلسطين وخارجها.

وحول حجم المشفى الكلي قال ابو حمّاد أن مساحة قسم الطوارئ في المشفى سيكون حوالي 600م أما بالنسبة لتشغيله فسيكون عن طريق الجمعية العربية، موضحا ان حجم المشفى بالكامل بعد تشغيله وانهاء التجهيزات في كافة طوابقه بالكامل ستصل مساحته إلى ما يُقارب الـ 7000م.

وأضاف أبو حمّاد أنه يناشد أهل الخير للتبرع لمشفى الذي سيخدم كافة مناطق جنوب بيت لحم وقراها معربا عن امله بتبرعهم سواء بأجهزة أو مُعدّات بهدف إنجاح المشفى ونقل الخدمات الطبية في جنوب بيت لحم إلى مستوى آخر.