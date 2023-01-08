طولكرم: الحكم بالسجن المؤبد 15 عام وغرامة 15 ألف دينار لمدان بالاتجار بمواد مخدرة

وطن: أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنام حكماً بإدانة المتهم (م،س) عن تهمة نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا لأحكام المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 عام وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً ، على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.