ألمانيا توقف إيرانيا للاشتباه بتخطيطه لهجوم كيماوي

وطن: أعلنت الشرطة والادعاء العام في دوسلدورفيوم بألمانيا، اليوم الأحد، عن توقيف رجل إيراني في غرب ألمانيا، يشتبه بتحضيره لما وصف بأنه هجوم ذي طابع "إسلامي"، عبر استخدام مادتي الريسين والسيانيد.

وتم مداهمة مكان إقامته في كاستروب روكسيل (شمال الراين - فستفاليا)؛ بحثًا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وقال المحققون إن الرجل الإيراني (32 عامًا)، مشتبه بتحضيره للقيام بتحرك عنيف وخطير يهدّد أمن الدولة.

والريسين مادة سامة جدًّا يصنفها معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا بالمراقبة الصحية، على أنها "سلاح بيولوجي" وهي مستخرجة من نبتة الريسين، وقد تشكل سمًّا قاتلًا على غرار السيانيد.