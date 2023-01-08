تحضيراً لقمة تطبيعية ستعقد بالمغرب.. فرق من 4 دول عربية والاحتلال تبدأ اجتماعات في أبو ظبي

وطن: تبدأ اليوم الاحد في أبو ظبي اجتماعات اللجنة التوجيهية لوزراء خارجية الاحتلال والدول العربية المطبعة معها والولايات المتحدة، حيث ستستمر هذه الاجتماعات حتى يوم الثلاثاء، وذلك تحضيرا لاجتماع ما تسمى "قمة النقب" التي ستعقد في المغرب في آذار المقبل.

وسيشارك في هذا اللقاء التطبيعي مع الاحتلال، وزراء خارجية المغرب والامارات العربية والبحرين ومصر، إضافة لوزير الخارجية المصري ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين.

ويرأس وفد إسرائيل في اللجنة التوجيهية التي تعقد في أبو ظبي، مدير عام وزارة خارجية الاحتلال، ألون أوشفيز.

وحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن الولايات المتحدة تدرس إمكانية دعوة دولة أفريقية مسلمة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلى اجتماع وزراء الخارجية في المغرب.

وكان الاجتماع التطبيعي الأول لوزراء الخارجية عقد في كيبوتس (سْديه بوكير) المقام في النقب، وكان هذا الاجتماع الأول من نوعه لوزراء خارجية عرب والولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف تعزيز التعاون بين دولة الاحتلال وهذه الدول العربية.

واجتماع اللجنة التوجيهية/ التحضيرية الذي يعقد اليوم في أبو ظبي هو الثالث من نوعه، حيث سبقه اجتماع عقد في البحرين وآخر عبر تطبيق "زوم".

وكان اجتماع وزراء خارجية الاحتلال والدول المطبعة معه شكل 6 مجموعات عمل مشتركة في مجالات: الصحة، والأمن الإقليمي، والتعليم والتسامح، وأمن الغذاء والماء، والسياحة والطاقة.

ويتوقع أن تجتمع هذه المجموعات لأول مرة في أبو ظبي، وأن يتم خلال ذلك طرح مشاريع مشتركة بين الاحتلال والدول العربية المطبعة.

ويشارك في مجموعات العمل هذه مندوبون إسرائيليون من وزارات الأمن والاستخبارات والزراعة والسياحة والطاقة والتربية والتعليم والاقتصاد، وكذلك عن سلطة المياه و"مجلس الأمن القومي".