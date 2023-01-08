متطرفون يعتدون على ايمن عودة خلال تظاهرة في تل أبيب

وطن: تعرض رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير أيمن عودة، الليلة الماضية، لاعتداء من قبل مستوطنين خلال تظاهرة نظمت في مدينة تل ابيب ضد الحكومة الاسرائيلية الفاشية التي تم تشكيلها مؤخرا.

وقال ايمن عودة في تغريدة نشرها على صفحته على فيسبوك تعقيبا على هذا الاعتداء "نعم لقد تمّ الاعتداء عليّ جسديًا من مجموعة فاشست، الذي يؤذي نفوسهم المريضة أن يروا عربيًا يخطب بمظاهرة الألوف في تل أبيب". واضاف عودة "يعادونني ويعادون شعبنا لعنصريتهم ولمواقفنا الحادّة ضد العنصرية. وقام شباب رائعون بصدّ هؤلاء الفاشيين" لافتا الى انه بخير ومعنوياته عالية.