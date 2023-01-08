سموتريتش سيوقع اليوم على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

وطن: ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية انه وفقا لقرار مجلس وزراء الاحتلال، الصادر يوم الخميس، بشأن "العقوبات" التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي، سيوقع وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموطريتش، اليوم الأحد، على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى "عائلات" قتلى العمليات الفدائية.

وسيتم خصم هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية كل شهر.

وكان حكما صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس محكمة الاحتلال المركزية في القدس، موشيه سوبل، في ملفات عدة، وخاصة ملف قتلى الاحتلال في رام الله في عام 2000، مطلع انتفاضة الاقصى.

وجاء في الحكم أن "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه الحوادث ومن ثم فمن الضروري دفع تعويضات لعائلات القتلى".